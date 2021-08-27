以往較不受通膨衝擊的網購 現在也難倖免

美國網購價格增幅在7月進一步擴大，加劇通膨壓力。美聯社

儘管經濟景氣起起伏伏，但電商向來不太受通膨壓力影響，例如在2015-2019年，美國 網購平均價格每年都走跌，然而新冠疫情 扭轉了這個趨勢。

根據Adobe 26日發布的報告，美國7月網購價格比去年同月躍增3.1%。上月在Adobe數位經濟指數 的18類商品中，有12類的價格上漲，漲幅最大的是網購服飾、非處方藥、及運動商品。

網購價格上漲，並非僅發生在上個月。事實上，自從新冠疫情於去年3月爆發以來，網購價格便不斷上漲。

Adobe發現，在6月為止的一年內，網購價格上漲2.3%，而7月的漲幅更進一步擴大，扭轉新冠疫情爆發前的趨勢：在2015-2019年，美國每年網購價格平均下跌3.9%。

曾經擔任前總統歐巴馬的顧問、現協助Adobe制定該指數的古斯比（Austan Goolsbee）說，美國網購價格高於正常水準，顯示美國政府未來幾個月發布的通膨數據，可能顯示通膨尚未降溫，這會令消費者失望，更絕非聯準會（Fed）、白宮、和許多經濟學家所樂見，他們皆認為這波物價上漲只是暫時現象。

以往民眾在線上購物，價格向來就比在當地商店購買還低，原因之一是消費者可以迅速、輕鬆找到商品價格最划算的網站，坐在沙發上就可以比價。

其一，電子商務仍是實體社會的一部分，一旦通膨成為一種廣泛的現象，自然也會反映在網購價格上。

其二，Adobe認為網購價格上漲的原因為供應鏈遭遇瓶頸，導致商品運送延遲，以及近月來從鋼鐵、木材、及電腦晶片等各種原料短缺。產業供應一度大受新冠肺炎打擊，現在則很難跟上激增的需求。

最後，民眾網購需求爆發也是原因之一。在疫情肆虐期間，實體店家關閉，也讓部分消費者對前往生鮮食品雜貨店購物裹足不前，在在推高了網購需求。