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吸收成本或調高售價 平價折扣店左右為難

財經新聞組╱綜合報導
低價連鎖零售商面臨調漲售價或流失客戶兩難。（路透）
低價連鎖零售商面臨調漲售價或流失客戶兩難。（路透）

Dollar Tree租用一艘貨輪去中國裝載貨物，但因一名船員新冠肺炎檢測呈陽性迫使該船掉頭。這次航程被遞延了2個月。

Dollar Tree CEO維廷斯基(Mike Witynski)在財報電話會議上分享了這個故事和其他航運問題。他直言不諱地談到了供應鏈的混亂和勞動力短缺，預計會持續到明年，讓這家以1元價格出售大部分商品的零售商營運變得更加困難。

Dollar Tree表示，運費成本上升將拖累其每股獲利1.50至1.60元，是其5月預測60分至65分的2倍多。預計本財年每股獲利在5.40元至5.60元間，低於分析師預期。

隨著新冠疫情爆發和港口擁擠推高全球運輸商品成本，平價折扣店飽受折磨。

迪克運動商品(Dick's Sporting Goods)、百思買(Best Buy)和Williams-Sonoma等大型零售商財報獲利更高，因它們發現較少的促銷活動並沒有抑制客戶的消費意願。其中部分業者為快速運送商品支付更高費用，比如改用飛機運送商品，而購物者仍願掏腰包。

然而，對低成本零售商而言，如果商品不便宜，購物者通常不買單走人，讓業者陷入兩難困境，必須選擇提高價格或者自行吸收成本。

Dollar General CEO瓦索斯(Todd Vasos)表示：「我們在轉嫁成本方面非常謹慎，因為我們知道核心客戶無法承受價格上漲太多。」

他表示，Dollar General正與供應商談判，並在最近幾季將部分商品轉換成同級商品，以壓低價格。

維廷斯基表示，Dollar Tree的作法是擴大包船，簽署為期3年的大型貨輪合約。同時採購更多美國本土商品，因此Dollar Tree和旗下Family Dollar連鎖店在開學季時備貨充足。此外，該公司也將比平時提前30天訂購季節性商品，並監控中國和美國港口的運作情況。

低價連鎖零售商面臨調漲售價或流失客戶兩難。（路透）
低價連鎖零售商面臨調漲售價或流失客戶兩難。（路透）

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