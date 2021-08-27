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疫情扮推手 2年來找遠距工作的求職者暴增460%

財經新聞組╱綜合報導

一項最新研究顯示，在新冠疫情期間，人們對遠距工作的興趣激增，即使經濟重新開放，這種情形也不會消退。

根據求職網站Glassdoor發布的分析，在2019年6月至2021年6月的2年間，遠距職位的網路求職件數增加了460%。這種衝擊並非只限於少數職業，而是廣泛存在於許多不同工作之間。

Glassdoor的數據顯示，近幾個月該現象似乎已趨於平緩，但即使公衛限制解除，企業重新開放辦公室以進行面對面工作，對遠距工作的興趣仍然保持高點。

Glassdoor資深經濟學者趙丹尼(Daniel Zhao，音譯)表示，這顯示即使疫情消退，該趨勢可能會持續下去。

他說，在疫情初期，隨著企業關閉辦公室，許多員工被迫在家工作。因此，越來越多員工知道遠距工作是一種選擇，並且根據經驗，他們可以在家高效能工作。

趙丹尼說，短期內，最近幾周導致病例和死亡人數飆升的Delta變種病毒，也可能會提高人們對遠距工作的興趣。

Glassdoor的數據顯示，即使更感興趣，但在2021年6月所有求職申請中只有3%是針對遠距職位。不過真正數字可能更高，因為數據只反映出專門搜索遠距工作的人，不含混合工作。

目前尚不清楚雇主是否會滿足需求的增加，但他們可能更傾向於貼近當前的勞動市場。

但有些工作，像是酒吧、餐廳和酒店，當然不能遠距進行。根據勞工統計局7月的數據，46%的管理、商業和金融業員工因疫情而遠距上班；相較之下，服務業只有5%。

Glassdoor的數據顯示，過去2年資訊科技業對遠距工作的興趣最大。在2021年6月申請遠距工作的件數中，大約有四分之一是IT業；只有約11%是商業服務。

然而，趙丹尼說，「許多職業對遠距工作越來越感興趣，不再僅限於少數職業。」

工作 疫情 變種病毒

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