Fed+阿國局勢 股指中止連5漲

史坦普500指數 從歷史高點回落，投資人等待27日聯準會(Fed)年度座談會中有關縮減寬鬆貨幣計畫的更多細節。

交易員也關注阿富汗最新動態，這也增加了避險操作。五角大廈證實，喀布爾 機場外26日發生兩起爆炸，造成12名美國軍人死亡，15人受傷。

道瓊工業平均指數下跌192.38點或0.54%至3萬5213.12點。史指下跌26.27點或0.58%至4469.92點。那斯達克綜合指數下跌96.05點或0.64%至1萬4945.81點。史指和那指中止連5交易日升勢。

能源股受創最嚴重，Diamondback Energy下跌2.57%，西方石油 (Occidental Petroleum)下跌2.56%，APA Corp下跌2.43%。包括嘉年華(Carnival)、皇家加勒比和挪威在內的郵輪公司下跌3%。航空公司跌幅超過1%。

備受期待的Fed傑克遜霍爾研討會將於27日舉行，Fed行長們可能會提供有關縮減每月債券購買額度的最新消息。

Salesforce第2財季獲利和財測超過預期，股價上漲2.5%。另一家雲端公司NetApp上漲4.72%。

在公布財報後，折扣零售商Dollar Tree和Dollar General分別下跌12.08%和3.93%。Abercrombie & Fitch大跌10.35%，因供應鏈受限和開學延遲採購影響銷售。