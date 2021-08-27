油價黃金交叉 能源後勢看好

油價可能即將出現大漲。Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，雖然近幾個月能源類股已經降溫，但美國西德州中質原油(WTI)的走勢圖卻閃現一個罕見的訊號，「WTI原油周線圖出現所謂的黃金交叉。」

當資產的短期移動均線超過其長期移動均線時，就被稱為黃金交叉，普遍被視為進一步上漲的訊號。

馬利說，就石油而言，「自本世紀初以來，這種情況只發生過3次，而在這3次之後，原油價格都出現非常強勁上漲，漲幅在20%-50%之間。」「如果原油繼續上漲，能源股也應該會繼續反彈，這會是投資 人在今年最後4個月可以選擇的標的族群。」

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)則認為，隨著股市進入季節性艱難的9-12月交易期，投資人應考慮為投資組合增加一些下跌保險 ，「我稱之為終結者(Terminator)市場。它總是會重現，拒絕死亡。」「但是這裡肯定有一些潛在的危險。」

他表示，隨著通膨壓力持續，債券殖利率 攀升，高估值股票回跌的可能性也在上升，「最好的下跌保險策略很簡單，就是買入380-360的QQQ看跌期權價差，因為這可以保護波動率最大的那斯達克指數回跌。」

這種作法是一種押注，即看好追踪那指的景順QQQ ETF在11月到期前保持在每股380元以下。若要讓獲利最大化，QQQ必須低於每股360元。QQQ 26日收在372.42元。

施洛斯伯格說，「如果成功，它將可在至少下跌5%時提供非常不錯的保險。」「當債券殖利率升得越高，那指就越有可能出現調整，因為那指基本上是靠熱錢炒作起家的。」「一旦資金變得更貴，估值就會開始收縮。所以，這可能是進入秋季後下跌的最大催化劑。」