首申失業金數微升至35.3萬人

勞工部報告，截至8月21日當周首次申請失業金總數為35.3萬人，略高於前周的34.9萬，略高於《道瓊》估計的35萬。持續申領失業救濟金人數幾乎沒有變化，較前周減少3000人至286萬人。然而4周移動平均數減少10萬8500人至略高於290萬人。

營收 減+召回令 Peloton虧損增

由於營收增速急劇放緩，加上與跑步機召回相關的成本增加，Peloton第4財季虧損擴大。該公司警告，其業績短期內將受到損害，因為它決定將原有飛輪價格削減約20%，並將其業務組合轉向銷售獲利率較低的跑步機。該公司也披露其庫存核算方式存在問題，但不會修正過去的任何數字。

美國 商銀營運長和副董將退休

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)手下2名值得信賴的副手將於今年年底離職，將在該公司高管間引發一場接任競賽。該行發布新聞稿表示，現年64歲的營運長蒙塔格(Tom Montag)和69歲的副董事長菲努坎(Anne Finucane)即將退休。蒙塔格向來被視為莫伊尼漢的接班人。

返校採購減 Abercrombie銷售差

Abercrombie & Fitch上季銷售令人失望，因越來越多青少年延後採購返校服裝。該公司警告，由於海外製造商暫時關閉，它繼續遇到交貨延後和庫存限制，短期內將對業績造成影響。財務長表示，正經由盡可能提前交貨並在必要時改用空運來應對平均1到3周的出貨延遲，但 些將導致下半年成本上升。

晶片短缺 福特暫時停產F-150皮卡

由於全球半導體晶片持續短缺，福特汽車 下周起將再次削減其高獲利的F-150皮卡和另外兩款車型的產量。福特汽車證實，其加拿大Oakville裝配廠和密蘇里州堪薩斯城裝配廠將於8月30日當周停工。Oakville廠生產福特Edge和林肯鸚鵡螺跨界車。堪薩斯城組裝F-150。

BMW美國廠將生產新車型X8

BMW董事長齊普斯(Oliver Zipse)表示，BMW將在今年底前推出一款新車，該車將在美國南卡羅來納州Spartanburg廠生產。該廠目前生產X3、X4、X5、X6和X7以及大部分車型的性能車款。汽車情報公司LMC Automotive預計BMW將從明年開始在該廠生產名為X8的新型跨界車。