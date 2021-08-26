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中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

財經簡訊

財經新聞組／整理

OnlyFans逆轉 取消色情禁令

在遭到用戶強烈反彈後，OnlyFans立場大轉彎，宣布「取消」禁止刊登色情內容的方案。這個網路訂閱平台的發言人表示，「由於銀行合作夥伴保證OnlyFans可以支持所有類型的創作者」，因此不再作出任何更動。這家倫敦業者上周宣布自10月1日起禁止色情內容，理由是來自銀行的壓力。

Salesforce財報強 調升財測

軟體製造商Salesforce第2財季獲利超出預期，調升財測。在當季以277億元收購團隊通訊App公司Slack後，營收達63.4億元，成長23%，超出分析師預期的的62.4億元。調整後每股水利1.48元，優於預期的92分。預計第3財季調整後每股獲利為91至92分，營收為67.8億至67.9億元。

病例回升 美航8月營收慘

美國航空表示，由於新冠病例的增加導致訂位量下降，8月營收低於預期；成為最新一家就新疫情影響銷售示警的航空公司。美國航空表示，預計營收將繼續出現非常不穩定的回升。7月營收超出預期，但新冠病例的增加導致近期訂位情形疲軟和取消率上升。

福特員工返工 延至明年

由於新冠病毒迅速傳播，福特汽車將其10月針對未返辦公室員工進行的混合復工計畫延後到明年1月之後。福特汽車在5個月前公布全球8萬6000名尚未重返工作崗位的員工彈性工作計畫；在18萬2000名生產線員工中約有12萬至13萬人已重返工作崗位，因此影響不大。

傳與日企合併 西部數據大漲

華爾街日報報導，西部數據(Western Digital)可能以超過200億元的價格與日本鎧俠控股(Kioxia Holdings)合併，西部數據股價聞訊上漲7.8%。該報數月前報導，西部數據和晶片製造商美光科技正在研究與這家日本公司進行交易。報導指出，這筆交易對鎧俠的估值約為300億元。

Alphabet無人機 外送咖啡 

Alphabet無人機公司Wing貼文表示，去年在澳洲洛根向客戶外送了1萬杯咖啡、1700包零食和1200隻烤雞。自2014年起進行一系列測試飛行後，Wing於2019年在澳大利亞推出服務。該服務是Alphabet實驗研究部門的一部分，允許用戶經由行動App訂購食物等物品，並且正在快速接近10萬次外送。

營收 工作 美國

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