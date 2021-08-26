賭博類股 2檔前景看好

受24日賭城澳門 放寬對中國 大陸遊客限制的激勵，拉斯維加斯金沙(Las Vegas Sands)、永利(Wynn)、凱撒(Caesars)、Penn National Gaming和米高梅度假村(MGM Resorts)最近幾個交易日都飆升。

過去18個月中這個族群一直非常不穩定，在新冠疫情期間遭到關閉、旅遊中止和客流大減的嚴重打擊。

Joule Financial總裁塔物羅(Quint Tatro)認為幸運女神終於重新眷顧，尤其是其中一支股票：「拉斯維加斯金沙是最簡單的標的。」「今年3月我們還在談論它的政策逆轉，出售所有拉斯維加斯產業並加倍投資 且專注於亞洲業務。當時，我認為這是個很大的問號。」

由於中國的重新開放和澳門的新政策，金沙集團的戰略優勢如今對塔特羅而言更具意義。該集團在第1季宣布，將以總計62.5億元價格出售其包括威尼斯人度假村在內的拉斯維加斯物業。

塔特羅說，「它的資產負債表仍然有待改善，但雖不是最好，現在卻擁有20億元不受限現金，可以用於最好的投資機會。」「如果反彈確立，賭場類股就是真正開始復甦，拉斯維加斯金沙會是最佳標的。」

拉斯維加斯金沙集團目前自3月高點下跌36%；今年來下跌了28%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)則對以中國業務為主的賭場個股低迷走勢保持警惕。相反地，他更看好另一支賭博股DraftKings，認為它在回調後看來已經趨於穩定。

他說，「它正在重新確立上升趨勢，突破150日移動均線。因此，與其試圖找出其中一些個股並根據經濟數據做出判斷，不如檢視其價格走勢積極的代表，像是DraftKings。」

歐哈拉將3月高點74元以上作為樂觀的目標價，並認為支撐點在50元。DraftKings 25日收於60.11元。（財經新聞組）