全球二氧化碳排放 超越疫前

倫敦環境智庫Ember最新研究指出，全球發電產生的二氧化碳排放量在2021年上半年飆升至疫情 前水平，創下歷史新高。

電力需求和排放量現在比新冠疫情爆發前高出5%；疫情爆發促使全球封鎖，導致全球溫室氣體排放量暫時下降。分析發現，對電力的需求也超過再生能源的增幅。

調查結果顯示，各國未能實現所謂的「綠色復甦」，也就是從石化燃料轉向再生能源，以避免氣候變遷 更形惡化。

報告發現，2020年全球61%的電力仍來自石化燃料。5個G20國家去年75%以上電力來自石化燃料，沙烏地阿拉伯達100%，南非為89%，印尼83%，墨西哥75%，澳洲 75%。

2020年煤炭發電量雖下降達創紀錄的4%，但在2019年至2020年期間，煤炭總體供應了額外能源需求的43%。亞洲目前占全球煤炭發電量的77%，光是中國就占53%，高於2015年的44%。

該研究警告，擺脫煤電的轉型速度太慢，無法避免氣候變遷的最嚴重影響；煤電約占全球溫室氣體排放量的30%。國際能源署(IEA)預測，隨著電力需求再次回升，煤炭發電量將在2021年反彈。

Ember首席分析師瓊斯(Dave Jones)在報告聲明中表示，「進展還遠不夠快。雖然煤炭在疫情期間創下創紀錄的跌幅，但仍無法滿足需求。」

瓊斯表示，到2030年止，煤電使用量必須下降80%，以避免全球暖化速度超過攝氏1.5氏度（華氏2.7度）的危險水平，「我們需要建立足夠的潔淨電力，以同時取代煤炭並為全球經濟供電。」「世界領導人尚未意識到這項挑戰的嚴重性。」

如果不立即、快速和大規模地減少全球排放，政府間氣候變遷專門委員會的科學家警告，全球平均氣溫可能會在20年內上升超過攝氏1.5度的門檻。