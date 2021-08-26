殖利率回升 股指再創高

隨著10年期美國 國債殖利率 攀升，美股小幅走高，得益於銀行股和重新開放類股。

道瓊工業平均指數 上漲39.24點或0.11%至3萬5405.50點。史坦普500指數上漲9.96點或0.22%，續創4496.19點收盤新高。那斯達克綜合指數上漲22.06點或0.15%至1萬5041.86點，同樣創下收盤新高。

指標10年期美國國債殖利率升至1.344%，觸及本月初最高1.364%之後的最高水平。推動摩根大通和富國銀行上漲2%，Zions、Regions Financial和Fifth Third等區域性銀行也上漲2%。

航空公司和郵輪公司普遍上揚約1%。賭場股Penn National Gaming和Caesars Entertainment分別上漲8.66%和4.09%；米高梅度假村上漲2.98%。

《華爾街日報》報導指西部數據(Western Digital)正與日本Kioxia Holdings進行談判後，西部數據上漲7.8%。在能源部表示其新型超級電腦將採用輝達(Nvidia)的運算平台後，輝達股價上漲1.93%。美光科技也上漲2.86%。

嬌生公司新冠疫苗加強劑的早期臨床試驗令人鼓舞，病毒抗體顯著增加。即使如此，該股還是小幅下跌。

在公布強勁的財報業績後，Dick’s Sporting Goods飆升13.37%並創下歷史新高。