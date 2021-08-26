對沖基金再起 7月獲利11年新高

年初Gamestop的軋空風潮讓對沖基金損失慘重。（路透）

由於GameStop狂潮幾乎已完全退燒，放空交易再次蓬勃發展，重新燃起對沖基金可望在2021年再起的希望。

根據摩根史坦利大宗經紀業務統計，對沖基金的空頭操作在7月創下2010年以來最佳獲利值，現在它的表現優於其多頭策略。

這波反彈是在今年艱苦的開年後出現的，當時可怕的GameStop軋空力道讓放空這家實體零售商的空頭造成巨大的痛苦。隨著迷因(meme)股票 風潮的蔓延，導致對沖基金結束空頭部位，以減小承擔的風險。

在因表現平平而讓過去10年許多在乎投資 成本的投資人退場後，放空操作的出色表現對對沖基金來說是個好消息，讓這些對沖基金開始再次受到青睞。根據HFR的數據，在連續3年淨流出後，對沖基金第1季的客戶流入超過60億元，推動管理總資產達到創紀錄的3.8兆元。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「在強勁反彈至歷史新高之後，投資人正在轉向另類投資以獲得持續回報以留在市場中。」「對沖基金還具有下行保護功能，以抵禦新冠疫情 和聯準會(Fed)縮表的風險。」

不少因素也促使對沖基金的再起。首先，波動性在一系列宏觀風險中捲土重來，從疫情再度惡化到寬鬆貨幣政策的撤回和經濟成長放緩。

與此同時，Bernstein資料顯示，股票關聯性已從2020年3月的峰值降至歷史最低點，為選股者提供了理想的環境。

Bernstein全球量化和股票策略師麥卡錫(Sarah McCarthy)在報告中表示：「在股票沒有以極端方式朝著同一方向發展的環境中，選擇贏家和輸家更為容易。」

根據HFR的數據，到7月底止，對沖基金在2021年上漲9.2%。仍然明顯落後於股市，因為史坦普500指數同期上漲17%。