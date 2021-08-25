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那指攻克15000點關卡 除了數字變大外還有什麼涵義？

編譯易起宇／綜合外電
美國那斯達克指數突破15,000點大關，有助引起一般民眾對市場的關注。 路透
美國那斯達克指數突破15,000點大關，有助引起一般民眾對市場的關注。 路透

又有一個美國股票指數站15,000點，這次是那斯達克綜合指數。這個在1971年推出、被視為資訊科技產業風向球的指數，在24日收盤達此里程碑，相較下，道瓊工業指數用了逾半世紀的時間才衝破這個關卡。

不過，根據Dow Jones Market Data，那斯達克指數從上個里程碑14,000點一路漲到24日收盤的15,019.80點，總共花了136個交易日，這是自2018-19年從8,000點升至9,000點花費335個交易日以來，達到千點里程碑最久的間隔。

可以肯定的是，儘管那斯達克指數升至15,000點的速度緩慢，但任何略懂算術的人都會注意到，指數漲得愈高，達到下一個程碑時的漲幅就會變得愈小。那斯達克指數從8,000點升至9,000點的漲幅為12.5%，而這次從1,4000點到15,000點的漲幅則為7.1%。從這些角度來看，那指攻克15,000點還值得慶祝嗎？

紐約National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，股票指數達到整數價位，對關注股市走勢的一般美國民眾心理和投資人情緒，具有一定程度的影響，「整數總是很重要的，因為能讓不是每天關注市場的人也注意到市場新聞。這可能是隔壁鄰居大媽明天唯一會看的股市新聞」。

換言之，這個里程碑除了創紀錄外，也會為整體股市大盤帶來額外好處。這也是那斯達克指數今年來第29次創下收盤新高，史坦普500指數也在同日創下今年第50次的收盤歷史高點，收在4,486.23點。

這是一個好機會，可以提醒看空者和不以追蹤市場謀生的人，市場走勢良好。霍根說，「24日的交易告訴我們，雖然現在市場上憂慮重重，包括央行刺激措施可能退場、Delta新冠變種病毒疫情延燒等，但企業的獲利和營收仍持續成長」。

指數 那斯達克 美國

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