彭博：華爾街和北京政府官員將恢復對話 以謀求共識

索頓是中美金融圓桌會議的聯席主席。路透

彭博報導，華爾街資深人士和中國 政府高層官員尋求在今年底以前重啟對話，美國 商界領導人繞過拜登政府運作， 以謀求擴大進入中國市場。

早在2018年美中緊張局勢升級期間即構思成立的中美金融圓桌會議（China-U.S. Financial Roundtable），由代表美國金融界的資深人士和中國監管部門的高層官員組成。知情人士向彭博透露，雙方如今正籌備年底前舉行新一輪會談。在疫情肆虐期間，雙方會談遲遲未能啟動。

不願具名的兩位知情人士透露，曾任高盛 主管的Barrick Gold 董事長長索頓（John Thornton）和高盛集團的一位資深人士，目前正在北京會見中國高層官員會晤。索頓是中美金融圓桌會議的聯席主席。

中美金融圓桌會議成立時，得到了中國證監會副主席方星海等高層官員的支持，並由前央行行長周小川和索頓擔任聯席主席。

過去的會談吸引美國金融界重量級人士參與，包括黑石（Blackstone）、高盛、摩根大通、摩根士丹利。上次開會是在去年10月，當時試圖降低政治風險，以及進入市場受阻。

這個會議當年曾受到白宮貿易顧問納瓦羅抨擊，他要求華爾街大老「離開協商」，指責他們想向川普施壓並干擾美中貿易戰。