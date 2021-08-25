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新興住房指數 蒙州比靈斯市躍居榜首

編譯郭宣含╱綜合報導
蒙大拿州比靈斯房產最受外地買家喜愛。（Getty Images）
蒙大拿州比靈斯房產最受外地買家喜愛。（Getty Images）

華爾街日報(WSJ)與線上地產商Realtor.com最新的「熱門新興房市指數」(Emerging Housing Markets Index)顯示，蒙大拿州比靈斯(Billings)因房價可負擔性與其遠距工作者的吸引力，奪得第一名。

7月指數反映出房市繁榮，促使美國中小城市的房市交易熱絡，排名前20名城市的平均人口數大約30萬出頭。

根據這項調查，小城市逐漸成為購屋主流地點；第二名都會區是曾在4月排名第一的愛達荷州的湖濱城鎮科達蓮(Coeur d'Alene)；印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)、南達科他州激流市(Rapid City)和北卡羅來納州的首府洛麗市(Raleigh)也排進前五名。

從熱門新興房市指數的前幾名可見，購屋族追求增值中的房市和優良生活設施；而且本季指數新增房地產稅的評分，這導致東北部、中西部和德州這些高房地產稅區的名次往下掉。

美國經濟轉趨強勁也有影響，在榜上有名的城市中，就業率和薪資的成長幅度最大；激流市和洛麗市分別比前一季躍升約100個名次。

比靈斯首度晉升到前四名，因其失業率低、房價可負擔而且房市繁榮；其都會區人口約為18萬4000人，其5月失業率為3%，約為全國失業率的一半。

比靈斯一家房地產公司老闆帕克(Deb Parker)表示，比靈斯房市受歡迎多半是因為受到外地買家歡迎，包括來自加州、華盛頓、肯塔基和德州的沿岸買家，許多人搬到比靈斯是因為他們有彈性可以遠距上班。

根據一項民調，蒙大拿州波兹曼(Bozeman)等小市場在疫情期間也見買家湧入，其他州的買家選擇此處是因為此地安全、買家擔心疫情以及該州人口較少。

根據比靈斯地產經紀協會(Billings Association of Realtors)，比靈斯與鄰近地區的獨棟屋6月平均售價為37萬6248元，比去年上漲32%。

指數 房地產 美國

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