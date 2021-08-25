股市多頭直言 債市更具指標

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)認為，近幾個月來，股市和債市一直在反向解釋經濟復甦力道，但債券比股票更能預示新冠Delta變種病毒 造成的經濟成長放緩。

他表示：「在7月出現過大崩盤後，10年期美國國債殖利率 一路下跌至近1.1%。」「這代表Delta變種病毒將成為經濟的一大問題。」

即使股指處於或接近歷史高點，但保爾森強調，許多贏家出線與經濟敏感類股無關。他認為，這種趨勢顯示經濟不太景氣，可能還會進一步放緩。

與此同時，美國國債殖利率再次走強，這也暗示了經濟成長前景更加樂觀。

指標10年期國債殖利率回升至1.26%。保爾森說：「它並沒有重新向下挑戰1.10%的水平。」「這是個相當重要的底部，似乎暗示Covid變種病毒疫情 可能很快就會過去，經濟活動可能會回升。」

他認為最好觀察債市表現，「它早在2020年初股市下跌之前就開始走低，並在2020年3月股市觸底之前反彈，然後在去年夏天到今年年初期間強勁上揚。」「而且，在面對最近的第二輪新冠疫情時，它又再次提前翻揚。」

然而，這位長期的市場多頭承認其間仍有變數，「我們將再次擔憂通膨，主要是在今年底之前。總體而言，通膨將持續更久。」「通貨膨脹可能會嚇到市場，甚至可能在某個時機導致修正。」

保爾森推測股市回落將是暫時的，明年通膨就會消退。

他最推薦的投資組合是受惠於經濟復甦的類股。保爾森特別看好小型股、周期性類股和國際市場，「我真的認為，隨著疫情再次達到頂峰，最近讓人意外的經濟利空會轉為利多。」「我會繼續分散投資，但傾向於市場中這些領域。在今年的最後4個月裡可能會出現一場不錯的行情。」