Kohl's CEO加斯(Michelle Gass)表示，該零售商和亞馬遜都有足夠空間來經營實體店面。《華爾街日報》報導，亞馬遜正計畫開設類似百貨公司的大型門市，跨足實體零售。報導指稱這些店面規模類似TJ Maxx，出售服裝和科技產品。Kohl's目前在其近1200家店面接受亞馬遜退貨。

康菲石油投資油氣裂解公司擬IPO

知情人士透露，康菲石油(ConocoPhillips)持股30%的油氣業裂解服務水管公司Solaris Midstream Holdings正準備首次公開募股(IPO)，希望藉此吸引關注永續發展的投資人。該公司採用循環回收用水方式環保裂解，承諾今年回收60%用水；至2030年幾乎可達100%。

嘉年華郵輪 爆群聚感染 1人死亡

一名77歲的婦女在前往貝里斯的嘉年華郵輪上檢測呈陽性後死於新冠肺炎，這是自6月加勒比海和美國重新恢復郵輪旅遊以來首樁死亡報告。從德州加爾維斯頓出發的嘉年華Vista郵輪報告，7月底和8月初的2周內有27人檢測呈陽性，為復航後的最高病例數。其中26人是機組人員。

Peloton下周推出平價版跑步機

經過數月延遲，Peloton宣布其平價版跑步機將於下周在全美推出，配備一系列全新的安全功能。這款售價2495元重新設計過的跑步機將於30日在美國、加拿大和英國上市銷售。Peloton在5月初基於安全考量主動召回其跑步機系列。

星巴克限時推出蘋果 脆片瑪奇朵

星巴克推出最新季節性限時產品蘋果脆片瑪奇朵，加入今年秋季菜單中的南瓜香料拿鐵和南瓜奶油冷釀之列，即起在美加咖啡館中銷售。瑪奇朵這款覆蓋泡沫的濃縮咖啡飲料已在星巴克的菜單上出現40多年。新版本是用蘋果和紅糖口味製成的，上覆焦糖蘋果碎片。顧客可以選擇熱飲或冰飲。

沃爾瑪GoLocal外送協助地區賣家

沃爾瑪推出GoLocal外送服務，把商品從其他當地零售商運送到消費者手中，預計將在2021年底展開。外送車隊將包括自駕車和無人機等新技術。GoLocal將是白標服務，也就是不會由掛有沃爾瑪品牌的車輛完成。它提供2小時限價外送以及2天外送選擇。