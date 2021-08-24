馬斯克宣布 Starlink衛星網路已賣出10萬組終端機

馬斯克創設的Starlink衛星網路通訊服務已有10萬名用戶。 路透

特斯拉 創辦人馬斯克 23日在推特發表一連串推文表示，他擁有的SpaceX 公司，已經出貨10萬組Starlink衛星網路通訊的終端機，並且在全球14個國家取得營運執照，也正在尋求其他國家同意發照。

這些推文顯示，馬斯克的Starlink衛星網路在短短三周內已經又增加了1萬名客戶，在7月底時，馬斯克受訪時說Starlink大約有9萬名用戶。

這些用戶是透過由碟型衛星天線、腳架、電源供應器、WiFi無線路由器組成的終端機，從太空軌道運行中的SpaceX衛星，取得網路服務。

SpaceX是在2020年底時推出Starlink的beta測試服務，除了終端機的價錢，每月收取99美元連線費用。網路速度並不算高，但是對於偏遠地區，沒有高速網路連線可以使用的地方，Starlink提供還算是便捷的網路服務。最近SpaceX也表示，將把Starlink推廣到飛機、船舶、卡車等移動平台上。

Starlink最終是希望能從SpaceX拆分出來，獨立股票上市（IPO）。在此之前，SpaceX曾在2018年估計需要花費100億或者更多的費用，打上足夠的通訊衛星，才能完成Starlink的全球通訊網。目前Satrlink的通訊衛星已經達到1,740顆，第二代的Starlink將在增加約3萬顆通訊衛星。