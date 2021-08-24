速食業缺人手 員工加薪10%

缺工迫使速食業調薪搶人。（路透）

有關麥當勞 、Chipotle和其他速食業者加薪的新聞層出不窮，現在更明確地顯示在統計數據上。

根據產業追踪機構Black Box Intelligence和Snagajob的最新報告，第2季有限服務餐廳員工的薪資較去年同期上漲了10%。

這是多年來最大的單季成長。相比之下，第1季薪資與去年同期相較僅增加了4.1%。

隨著需求回升，許多產業一直在努力尋找足夠的主動尋求工作的勞工 ，但尤其是缺工嚴重的餐飲業。根據勞工統計局的數據，7月餐飲場所的失業率為8.4%，高於兩年前的5.9%。Black Box數據顯示，與2019年相比，提供全方位服務餐廳的廚房員工減少6.2人，前場員工減少2.8人。

去年的裁員和無薪假讓該產業的部分餐廳員工退出職場，而其他人則因無法獲得托兒服務或與疫情 持續的相關健康問題而留在家中。Snagajob針對4700名前任和現任時薪員工的調查發現，18%失業勞工為照顧家人而被迫離職。

報告指出，高於疫情前水平的營業額也帶來更大的壓力。6月有限服務餐廳的翻桌率為144%，高於2019年的135%。全方位服務餐廳的翻桌率為106%，高於疫情前的102%。Snagajob的調查還發現，28%的勞工完全離開餐飲業，轉向諸如倉庫等其他工作尋求更高的薪水。

這些動態迫使許多餐館加薪、提供獎金並提高福利。麥當勞在5月將公司旗下直營店員工薪資平均提高了10%，並敦促經營著95%美國分店的加盟商跟進。它還表示將試行一項緊急托兒服務。Chipotle Mexican Grill將其時薪提高到平均15元，並推出推薦獎金。

速食業勞工並不是唯一獲得更高工資的人。報告還指出，全服務餐廳的一線廚師在第2季的薪酬增加了6%，較上季薪資增幅高出近3%。