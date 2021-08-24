速食業缺人手 員工加薪10%
有關麥當勞、Chipotle和其他速食業者加薪的新聞層出不窮，現在更明確地顯示在統計數據上。
根據產業追踪機構Black Box Intelligence和Snagajob的最新報告，第2季有限服務餐廳員工的薪資較去年同期上漲了10%。
這是多年來最大的單季成長。相比之下，第1季薪資與去年同期相較僅增加了4.1%。
隨著需求回升，許多產業一直在努力尋找足夠的主動尋求工作的勞工，但尤其是缺工嚴重的餐飲業。根據勞工統計局的數據，7月餐飲場所的失業率為8.4%，高於兩年前的5.9%。Black Box數據顯示，與2019年相比，提供全方位服務餐廳的廚房員工減少6.2人，前場員工減少2.8人。
去年的裁員和無薪假讓該產業的部分餐廳員工退出職場，而其他人則因無法獲得托兒服務或與疫情持續的相關健康問題而留在家中。Snagajob針對4700名前任和現任時薪員工的調查發現，18%失業勞工為照顧家人而被迫離職。
報告指出，高於疫情前水平的營業額也帶來更大的壓力。6月有限服務餐廳的翻桌率為144%，高於2019年的135%。全方位服務餐廳的翻桌率為106%，高於疫情前的102%。Snagajob的調查還發現，28%的勞工完全離開餐飲業，轉向諸如倉庫等其他工作尋求更高的薪水。
這些動態迫使許多餐館加薪、提供獎金並提高福利。麥當勞在5月將公司旗下直營店員工薪資平均提高了10%，並敦促經營著95%美國分店的加盟商跟進。它還表示將試行一項緊急托兒服務。Chipotle Mexican Grill將其時薪提高到平均15元，並推出推薦獎金。
速食業勞工並不是唯一獲得更高工資的人。報告還指出，全服務餐廳的一線廚師在第2季的薪酬增加了6%，較上季薪資增幅高出近3%。
上一則
FB留言