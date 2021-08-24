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掃二維碼點菜 將成疫後常態

財經新聞組／綜合報導

新冠疫情推動二維碼的即時廣泛使用，但餐飲業專家認為，這項科技在疫情結束後會長期存在。

由日本工程師於1994年發明以更簡單地追踪汽車零件的二維碼，隨著帶有照相鏡頭的智慧手機普及，快速成為主流。但直到持續疫情迫使企業加倍進行消毒，它們才取代實體菜單，成為美國酒吧和餐館內的必備功能。

聯網管理服務公司Bitly表示，過去18個月二維碼下載量增加了750%。Bitly總裁哈伯(Raleigh Harbour)表示，除了推動非接觸式服務之外，餐廳已經意識到這項科技的價值，「它們可以隨時調整菜單供應，考慮通貨膨脹、食品和商品價格波動以及其他變數。」

勞工統計局數據顯示，7月外食價格上漲0.8%，年增4.6%。今年來咖啡和生豬等關鍵商品價格一直在飆升。在提高薪資以吸引勞工後，餐館也提高了菜單價格。

供應短缺一直是餐館老闆傷腦筋的問題。受疫情影響，雞翅、漢堡肉餅和龍舌蘭酒供應讓營運商難以採購。

二維碼還可以為餐廳提供更多有關客戶個資。OpenTable、SevenRooms和Resy等訂位服務會將訂位者的數據傳遞給餐廳，但不會傳遞給餐桌上的其他人。

提供優惠獎勵的餐廳訂位服務公司Seated聯合創始人兼執行主席皮博迪(Bo Peabody)說，「如果經營一家不接受訂位的餐廳，在客人買單之前你不會知道他們是誰。」「二維碼可以讓老闆在客人坐下時就了解他們是誰。」

他認為，二維碼可以讓餐廳追踪顧客過去的訂單，讓用餐者在下次光顧時輕鬆重新訂購，就像Grubhub和Doordash等第三方訂購平台一樣。

餐廳科技專家在QR碼中看到更多機會，不僅是取代實體菜單。像是疫情帶動網路訂購熱潮，專家預測這種變化也將持續存在。轉向二維碼有助於推動網路訂位，而不僅僅是與外送和外賣。

疫情 勞工 美國

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