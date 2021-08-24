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台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

財經簡訊

財經新聞組／整理

7月成屋銷售增2% 2連升

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，7月成屋銷售較6月成長2%，經季節性調整後年率為599萬套；較去年7月高出1.5%，為連續第二個月上漲。7月底房屋庫存為132萬套，同比下降12%，但與近幾個月相比，降幅縮小。按照目前銷售速度，約為2.6個月供應量。6個月被視為平衡點。

維珍軌道募4.83億 借殼上市

布蘭森爵士(Sir Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)旗下衛星發射公司維珍軌道(Virgin Orbit)將與特殊目的收購公司(SPAC) NextGen Acquisition Corp. II合併，在那斯達克掛牌交易，預估籌集4.83億元。股票代碼為「NGCA」，預計年底合併案完成後將轉換為「VORB」。

美元跌+賣過頭 油價跳漲5.5%

油價23日跳漲，結束自2019年以來最糟的連跌7天，因美元回落且交易員押注近期拋售過度。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨上漲3.5元或5.6%收每桶65.64元。盤中一度上漲逾6%，觸及66元高點，為11月以來最高價。國際指標布蘭特原油上漲5.48%或3.57元至每桶68.75元。

目標百貨 搶開迪士尼商店

目標百貨(Target)表示，其門市內的迪士尼專賣店數量將增加約3倍，隨著假日購物季逼近，這將有助於增加客流量。目標百貨自2019年開始在特定門市開設迪士尼專賣店。隨著歷年擴張，到今年年底將有160多家門市銷售迪士尼主題商品，從玩具到服裝。

Visa以太幣購買NFT

支付處理商Visa以相當15萬元的以太幣買下「CryptoPunk」，這是數千個NFT的數位分身之一，聯邦註冊數位資產銀行Anchorage為此次收購提供了便利服務。Visa加密貨幣主管薛菲爾德(Cuy Sheffield)貼文表示，「NFT將在零售、社交媒體、娛樂和商業的未來發揮重要作用。」

馬斯克：特斯拉自駕不太好

特斯拉CEO馬斯克推文表示，該公司最新版本的實驗性駕駛輔助軟體FSD Beta 9.2「其實不太好」，但Autopilot/AI團隊正在合作努力改進。目前特斯拉以1萬元或每月199元價格銷售完全自動駕駛功能包(FSD)，但它還須配合專心的駕駛者才能讓特斯拉的電動車開得安全。

迪士尼 特斯拉 目標百貨

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