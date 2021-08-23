面臨Fed退場 美股如坐針氈

因Fed今年底退場可能性大增，投資人本周對風險資產胃口減低。（路透）

在逢低買盤介入下，美國 股市周五反彈，但一周下來仍然收黑。在聯準會（Fed）量化寬鬆（QE）措施即將退場、但經濟成長可能走緩，新冠肺炎疫情又來攪局的陰影下，投資 人漸漸認為，史坦普500指數 自去年谷底翻漲一倍的漲勢正岌岌可危。面對Fed官員在下周全球央行年會可能透露政策意向，投資人如坐針氈。

道瓊工業指數周五上漲226點，而史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.8%和1.2%，已連續二日上漲，但不足以扳回一周的頹勢。總結一周，道瓊工業指數跌1.1%，史坦普500指數和那斯達克各跌0.6%和0.7%。

費城半導體指數周五也漲0.6%，台積電ADR則延續台北交易的頹勢，下挫2.2%，周線和費半各跌6.4%和2.4%。

儘管美股仍在歷史新高徘徊，但已開始浮現諸多警訊。高盛最近以Delta變種病毒影響為由，將美國第3季經濟成長率預測由9%下修至5.5%；美銀調查發現基金經理人加碼現金部位達到2020年10月來最高。

Fed官員也留意到疫情的變化。立場鷹派的達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示，如果Delta變種病毒疫情導致經濟成長出現走緩現象，他不反對調整原本主張縮減購債宜早不宜遲的看法。

投資人本周對風險資產胃口減低，即因Fed公布上次會議紀錄顯示，大多數官員認為今年底應該開始縮減寬鬆的貨幣措施。不少分析師認為，Fed縮減購債的時程將落在11月。

摩根大通資產管理公司策略師金柏說：「可以預見，全球經濟未來兩個月面臨的是一段非常強勁、但不平均的成長期。美國政府目前所反映的跟全世界各地大不相同。」

投資人如今在意的一大疑問是，今年來上漲的通膨未來幾個月還會漲到什麼程度。金柏說：「如果通膨更加頑強，一旦啟動退場後，Fed緊縮步調勢必加快。」

下周在懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會上，Fed主席鮑爾周五的演講最受矚目。美銀策略師卡巴納認為，鮑爾應該不會在Fed在9月的開會之前宣告即將退場，只可能重申，Fed在寬鬆措施退場的決定仍將取決於經濟數據，並說Fe官員相信今年底將達成足夠的進展。