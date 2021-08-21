Fed下周年會 「減少購債」說法是重頭戲

Fed年會是下周市場關注焦點。（路透）

隨著聯準會(Fed)各區行長齊聚懷俄明州 傑克遜霍爾(Jackson Hole)，如何扭轉寬鬆政策將成為未來一周市場觀察重點。

Fed行長們可能像在度假，但都面臨沉重壓力，思考如何在不引起恐慌之下溫和地轉向減少購債。

傑克遜霍爾年度會議將於26日起舉行。Fed主席的講話通常是重頭戲，歷任主席都利用這場會議來傳遞重要資訊。問題是鮑爾 (Jerome Powell)是否會在27日上午的演講中提供有關Fed如何開始減少債券購買計畫的更多細節。

美國商銀美股空頭策略主管卡巴納(Mark Cabana)表示，「預計這次會議不會公布重大政策。」「鮑爾不會想主導9月會議，因為屆時會有各種論調。我認為鮑爾不會想引起轟動。」

Fed上次會議紀錄顯示，如果經濟足夠強勁，聯邦公開市場委員會(FOMC)大多數成員都準備在今年縮減購債。卡巴納表示，在會議紀錄公布後他就改變看法，現在預計Fed將提前在11月而非1月開始削減購債。

他說，「我們認為紀錄中的訊號非常明確。」「就目前而言，可以肯定地說他們想在今年底時開始，而且數據也支持他們這樣做。」

至於鮑爾，卡巴納表示，「他不會宣布縮減購債規模。他的現場演講將會談及新冠疫情 以來取得的諸多進展。」他表示，鮑爾可能會重申Fed在決定縮表時將取決於數據，而且許多Fed官員相信年底前可朝著這個目標取得足夠的進展。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示，鮑爾應為Fed如何縮表提供方向，但要注意的是，如果新冠疫情比預期變得更嚴重，不妨罷手。

她說，「如果引發無序反應並且全面崩潰，他們將被迫轉向。現在的情況是，購債可能不再合理，並且可能會對不再需要金融市場時繼續投入流動性造成不利影響。」