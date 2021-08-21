旅遊股重挫 季節性優勢可抗跌

由於對Delta變種病毒 的擔憂加劇，本周旅遊股遭受重擊。

截至19日收盤，凱悅(Hyatt)、希爾頓(Hilton)、萬豪(Marriott)和洲際酒店(InterContinental)等飯店股本周跌幅高達4%，遠高於史坦普500指數1%的跌幅。而旅遊指標公司STR最新數據顯示，飯店入住率在6月和7月上升後於8月下降，也讓這些股票面臨壓力。

不過，其中有一支個股可望承受秋季旅遊進一步疲軟。Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，看好Vail Resorts在年底前的表現。

他說，這家山區度假村業者將受惠於戶外運動的繁榮，而不僅是單純的飯店股，「我認為今年每個人都會再次滑雪 。滑雪已被證明是一項能保持社交距離的運動。」

戈登點出該公司的優勢，包括其季票方案以及其在美國 、加拿大和澳洲的健康度假村組合的強大行銷努力。

再就其走勢圖分析，他表示該股已回落至260元的支撐點，創造出一個不錯的切入點。Vail 20日收於287.44元。

Vail Resorts最近還宣布新CEO即將上任。前行銷長林奇(Kirsten Lynch)將於11月1日開始掌舵。

但Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)並不看好秋天的旅遊需求，「我現在對這個整體產業非常謹慎。」特別是交通和飯店類股。

她說，「它們處於低點，就像牆頭上的蛋頭先生(Humpty Dumpty)隨時會跌落一樣。不過，我現在認為，即使新冠病例死亡率很低，絕對會繼續影響秋季和冬季的旅遊季。」

何況旅遊業提出嚴格的篩檢測試和完全接種疫苗證明規定，她預計飯店、航空公司和遊輪業將繼續走低，但補充說該行業可能存在部分「優勢」，像是戈登提到的季節性活動。