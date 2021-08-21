蘋果延後重返辦公室至1月

《彭博》報導，由於擔心新冠病毒病例激增，蘋果員工延後重返辦公室時間到明年1月。該公司已通知員工繼續監控新冠疫情，並將在要求重返辦公室之前至少一個月會通知他們。這項政策適用全球所有地區員工，但蘋果各地辦公室和專賣店仍然開放。

Foot Locker上季財報超過預期

Foot Locker第2季財報超過分析師預期，並對下半年業績表示樂觀。截至7月31日當季淨利4.3億元或每股4.09元，去年同期為4500萬元或每股43分。調整後每股獲利2.21美元，遠高於接受Refinitiv調查的分析師預計的1.01元。營收從一年前的20.8億元飆升9.5%至22.8億元，超出預期的20.9億元。

迪士尼 主題公園推綠巨人浩克

迪士尼一直為其主題公園創造更大更好的景點，最新的焦點是綠巨人浩克。經由過去開發大約2年的Project Exo，該公司研發團隊正試圖讓迪士尼身材最大的角色在其主題公園中栩栩如生。一直保密的這項計畫最近公開展示其進度，重現「復仇者聯盟：終局之戰」中浩克給蟻人兩個炸玉米餅的場景。

MLB 結束與Topps 70年合作

美國職棒大聯盟(MLB)停止與Topps合作球員卡業務，結束自1952年以來的合作關係。知情人士透露，生產運動服裝的Fanatics將獲得球員卡業務。MLB在2018年與Topps續簽協議，現有交易將於2025年結束。MLB球員工會與聯盟一致，因此其合作關係也將結束。

Palantir CEO個人捐贈18萬

Palantir CEO卡普(Alexander Karp)向一位新罕布夏州隱士個人捐贈18萬元，該隱士的住處幾周前被燒毀，引起媒體關注。81歲的李德斯東(David Lidstone)別名「河上大衛」，他於7月15日因涉嫌占有一處房產近30年而被判入獄。《美聯社》報導，他住的小屋於8月4日被燒毀。

亞馬遜 設網站對抗反壟斷法

亞馬遜推出一個網站與賣家就法案進行溝通，藉以擴大對國會反壟斷法案的反擊。該網站允許賣家註冊以從亞馬遜公共政策團隊接收更多關於反壟斷立法的資訊，該法案於6月獲得眾議院司法委員會通過，意在限制大型科技公司權力。該網站宣稱，賣家只要註冊就有機會直接與民選官員就法案進行溝通。