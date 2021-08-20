轉型電動車 製造商學費高

電動車最大問題在軟體和電池，但失火率相對較低。（路透）

汽車 製造商花費數十億元開發經費以過渡到更清潔、更環保的電池驅動車輛，但新科技帶來更高的成本：損害商譽的火災、召回、突然斷電以及無法啟動。

對於傳統汽車製造商來說，電池科技的學習曲線很陡峭，即使對於提早布局的特斯拉 來說一樣深具挑戰性。

目前電動車 的諸多問題在於軟體和電池這兩塊最重要的關鍵，而它們向來不是傳統底特律汽車製造商的專業核心領域。

J.D. Power汽車部門總裁貝茲(Doug Betts)表示：「任何時候進入一個新的科技領域，要學的會比知道的多。」「風險一定有，但也有必須學習的東西。」

這些問題已經呈現在企業資產負債表上。去年通用汽車(GM)、現代汽車和福特汽車合計發出3次召回令，涉及約13萬2500輛電動車，總成本為22億元。最近，GM斥資8億元召回雪佛蘭Bolt EV，因報導指稱該車型電池組中的鋰離子電池存在兩個「罕見的製造缺陷」，造成數起火災。

Guidehouse Insights首席分析師亞布薩米德(Sam Abuelsamid)說，「在從汽油車轉向電動車時，必須面對一系列全新的問題，而業者只需搞清楚如何面對那些過去從未面對的問題。」

貝茲表示，他相信傳統汽車製造商在推出更多電動車後就會解決這些問題，這只是時間問題，「我不認為傳統製造商遇到的麻煩比特斯拉多。特斯拉也發生過火災。只是顯然它們現在有更多的經驗。」

一般來說，車輛起火很常見。根據美國國家消防協會(NFPA)統計，2018年全美發生21萬2500起車輛火災，造成560名平民死亡、1500名平民受傷和19億元的直接財損。

大多數火災與電動車無關，電動車每年仍僅占美國新車銷量的2%至3%。然而，汽車製造商及其電池供應商在製造純電動車及其零件時必須非常小心。