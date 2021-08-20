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郊區梅西百貨 顧客更願意上門

財經新聞組／綜合報導

梅西百貨表示，全美各地消費者的購物方式各不相同，取決於他們住在哪裡以及面對新冠疫情的態度。

梅西百貨CEO甘納特(Jeff Gennette)在該公司最新的財報電話會議中表示，有些人仍然不願意進入實體店面，尤其是紐約市等城市地區民眾。

他說，「現在郊區和市區客戶肯定存在不同的心理。」

他解釋說，許多位在郊區的梅西百貨店面業績都超過2019年的水平，因為這些地區的消費者對能有更多漫遊空間感到更安心。

由於國際旅遊業尚未恢復，人們對進入擁擠空間更加謹慎小心，梅西百貨位於城市地區的店面仍然面臨相當大的挑戰。甘納特以梅西百貨位於曼哈頓的先驅廣場旗艦店為例，指稱該店的客流量仍然尚未恢復到疫情前水平。

甘納特補充說，隨著人們重返工作崗位，人口稠密的大都市中的店面可望回復更多。但他警告，由於不斷擴大的Delta變種病毒傳播，重返辦公室的情勢一直在發生變化。

他說：「全美仍有部分地區的實體店關閉，這與疫苗接種率無關，這實際上是客戶的心理作崇。」

自冬季之後，美國的新增新冠病毒病例再次以最快速度上升。在佛羅里達州、路易斯安那州和密西西比州等疫苗接種率偏低的南部各州，病例新增數尤其嚴重。

梅西百貨第2財季獲利和營收超過分析師預期，因為顧客重回店面採購牛仔服飾、行李箱和新衣服，因此還提高了2021年財測。

截至7月31日當季，梅西百貨淨利增至3.45億元或每股1.08元，去年同期為淨損4.31億元或每股1.39美元。不包括一次性調整，梅西百貨本季每股獲利1.29元，高於分析師19分的預測。

梅西百貨 疫情 疫苗

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