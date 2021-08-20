市場憂慮不絕 史指勉力持平

即使憂聯準會(Fed)取消寬鬆措施，史坦普500指數 仍勉力收高。

史指收盤微升5.53點或0.13%至4405.80點。那斯達克綜合指數上漲15.87點或0.11%至1萬4541.79點。道瓊工業平均指數下跌66.57點或0.19%至3萬4894.12點。

史指中止連2交易日下跌，而道指則是連續第3個交易日下跌。Fed的7月會議紀錄顯示，Fed已開始考慮在年底前縮減每月1200億元的債券購買規模。

因擔心全球經濟成長將失去Fed的購債支持，WTI原油下跌超過2%至64元左右，銅貨下跌近2%。10年期美國國債殖利率 下跌3個基點至1.243%。1個基點等於0.01個百分點。

包括微軟和Netflix在內的科技股收高，為股指提供重要支撐。晶片巨頭輝達(Nvidia)上季獲利和營收超過華爾街預期， 股價上漲3.98%。

消費性必需品和醫療保健股等防禦性類股也上漲。寶潔(Procter & Gamble)和默克(Merck)分別上漲1.18%和0.86%。

與此同時，與經濟密切相關的股票領跌。鋼鐵製造商紐柯(Nucor)下跌2.79%。石油 公司德文能源(Devon Energy)和西方石油(Occidental Petroleum)分別下跌3.06%和5.8%。礦商Freeport-McMoRan下跌4.31%。通用汽車(GM)下跌3.46%。航空公司和酒店等重新開放類股也收低。