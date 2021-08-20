迪士尼、Netflix 大摩按讚

摩根史坦利將迪士尼 和Netflix 列為今年年底前最熱門的兩支個股。該公司分析師認為，第4季兩者的內容都將更加強勁，應足以提振股價 。

但是這兩支個股今年表現不佳，2021年來下跌約3%。

那麼針對這兩支串流媒體個股，在第3季和第4季該押注哪一支：多元化娛樂的迪士尼還是單純提供串流服務的Netflix？

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)表示，「我兩者都持有，但偏好Netflix，持有較多股份和部位。」

他表示，已明顯上升的用戶增幅和之後出現的用戶數「不振」應該會暫時緩解，並且管理層已經降低對未來用戶成長的預期，這讓Netflix在其下一季財報會「有出人意料的躍增」。

薩波魯說，「投資人有很多機會長期買進，尤其是考慮到其實它在過去12個月銷售增加9倍，獲利增加53倍，所以我真的看好Netflix。我認為投資人應該還有更多足以感到興奮的原因。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)相信兩家公司的長期前景都不錯。然而，他認為其中之一更具優勢，「從技術面來說，迪士尼的潛力真的很不錯。而且它的業務更加多元化，目前的股價有點小貴，所以如果市場出現一些小幅回跌，會給我們更多進場良機。」

他表示，該股正在重現去年秋天類似的交易模式：在走升前先努力維持在200日移動均線上，「如果它的確跌破200日移動均線，代表一個警訊，這會改變我對該股的立場。然而，如果以去年秋去的走勢作參考，它最終還是實質突破200日移動均線，並在接下來的4、5個月內飆升並上漲50%。」

迪士尼的200日移動均線略高於177元。19日收於173.25元。馬利說，如果能突破184元將吸引「市場游資」推動股價上漲。