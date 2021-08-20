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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 疫情來新低

勞工部報告，截至8月14日當周首度申請失業救濟金總數為34.8萬人，低於《道瓊》預期的36.5萬，較前周下跌2萬9000人，為2020年3月14日當周新冠疫情爆發以來最低。有一周時間落差的持續申領人數也較前周減少7萬9000人至282萬人，也創下疫情新低。

費城製造業指數 8月放緩

費城聯準會(Fed)發布統計指出，費城地區的製造業成長速度在8月放緩，從前月的21.9降至19.4，低於《道瓊》估計的22。這項讀數代表呈現擴張的公司與呈現收縮的公司之間的百分比差異。

機上供酒 美航延明年恢復

美國航空決定將其國內線機上酒類銷售延至明年1月18日，以遏制激增的不守規矩旅客行為。美國航空5月將該服務延到9月13日恢復，配合航空旅遊和其他交通方式的聯邦口罩強制令到期。然而，由於高度傳染性的delta變種病毒繼續蔓延，運輸安全管理局(TSA)將聯邦口罩強制令延長至1月18日。

GM攜手AT&T 推5G聯網車

通用汽車(GM)計畫自2023年起銷售配備AT&T的5G網路汽車。預計更高速的網路將為車載系統如資訊娛樂、導航以及最重要的無線更新提供更好的連接性。遠距更新是GM承諾的成長計畫中重要部分，尤其是電動車和自駕車。

Kohl's獲利旺 調升全年財測

Kohl's第2財季獲利超出預期並調升全年財測，因為購物者重返其門市。淨利從一年前的4700萬元或每股30分增至3.82億元或每股2.48元，超過Refinitiv調查分析師預期的每股1.21元。營收成長31%至44.5億元，超過預期的40.2億元。Kohl's將全年每股獲利由3.80至4.20元調升至5.80到6.10元。

杜亞托明年初接任嬌生CEO

嬌生公司宣布，杜亞托(Joaquin Duato)將自明年1月3日起成為公司新任CEO，接替現任董事長兼CEO高爾斯基(Alex Gorsky)。杜亞托在升任CEO後也將被任命為董事會成員。任職CEO達9年的高爾斯基發表聲明指出，目前公司表現良好，對未來也做好準備；他因家庭因素而須關注家人，此時卸職正是良機。

CEO 費城 疫情

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