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避險需求激升 美元漲至九個月新高

編譯陳家齊／綜合外電
全球股市大跌推升避險需求，美元漲至九個月高點。 美聯社
全球股市大跌推升避險需求，美元漲至九個月高點。 美聯社

在全球股市重挫下，資金尋求美元進行避險，導致美元匯價升至近九個月新高。18日聯準會（Fed）發表的會議紀錄顯示，有意今年開始降低向市場注資的購債活動，逐漸結束寬鬆美元的政策，促使股市下挫。

衡量美元對六大貨幣匯價的DXY美元指數19日在倫敦早盤上升0.3%，漲至93.434，創2020年11月5日以來新高。

聯準會有意結束寬鬆政策，讓美元有基礎止跌回漲。根據聯準會的7月利率政策會議紀錄，聯準會官員多半期待今年開始降低每月的購債規模，不過實際作法可能還是會受到疫情、通膨與就業狀況的影響，尚無具體時間表。

這項消息使美股主要指數盤前重挫約1%，使美元對主要貨幣上漲。歐元對美元匯價下挫至1.16655美元，跌到去年11月4日以來未見的低點。美元兌日圓漲至110.225日圓，加元對美元跌到1.2699美元的四周低點。

儘管美元漲勢兇猛，德國商業銀行（Commerzbank）分析師普雷夫克仍警示，相較於各聯邦準備銀行總裁近來的公開發言，聯準會的會議紀錄其實沒有透露太多訊息，美元可能只有獲得暫時性的上漲動能。

聯準會的貨幣政策動向，接下來還是要關注本月26日開始舉行的懷俄明傑克森洞年會。

聯準會 貨幣 指數

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