Fed會議紀錄：年底開始縮表

Fed主席鮑爾堅信通膨只是過渡性。（路透）

18日公布的聯準會(Fed)會議紀錄顯示，官員在7月會議中已制訂出年底前開始降低每月購債步伐的計畫。

然而，7月27日至28日聯邦公開市場委員會會議(FOMC)的紀錄顯示，Fed理事們希望明確表達，資產負債表的降低或縮減並不是即將升息 的前兆。會議紀錄指出，「部分」成員寧願等到2022年初才開始執行縮表。

會議紀錄指出：「展望未來，大多數與會者指出，如果經濟按照他們的預期大致地發展，今年開始降低資產購買步伐可能是合適的。」並補充說，經濟已經達成通膨目標，並對就業 成長的進展「接近滿意」。

然而，FOMC成員普遍認為，就業尚未達到Fed在考慮升息時設定的「實質性進一步進展」標準。

在利率 調整方面，FOMC成員強調有必要「重申逐步縮減的時間與最終提高聯邦基金利率目標區間之間沒有任何實質聯繫」。

Fed官員一再表示，一定會先縮表，在該過程完成且Fed不再擴大其資產負債表之後，才可能考慮升息。

會後聲明雖描繪出對經濟總體樂觀的看法，但會議紀錄卻點出一些疑慮。

官員們判斷，前景「不確定性非常高」，新冠Delta變種病毒是最新的挑戰，而通貨膨脹則是另一個。部分成員強調「通膨有上行風險」，尤其是Fed官員一再重申的過渡性質可能會比預期持續更久。

擔心通膨的人表示，就因為近期高通膨數據可能比預期更持久，應該「相對提早開始縮減」。

然而，會議紀錄顯示出巨大的意見分歧，有些成員甚至擔心，如果新冠肺炎病例持續上升並抑制經濟成長，通膨可能會重新下跌。

雖然市場預計很快會開始縮表，但至少未來一年左右時間不會升息。與Fed基準利率連動的期貨合約定價，2022年11月升息的可能性約為50%，12月為69%。