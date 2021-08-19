Fed討論縮表 股指連跌2日

在投資人消化了聯準會(Fed)最新會議紀錄有關縮減購債計畫後，美股連續第二天下滑。

道瓊工業平均指數 下跌382.59點或1.08%至3萬4960.69點。史坦普500指數下跌47.81點或1.07%至4400.27點。那斯達克綜合指數下跌130.27點或0.89%至1萬4525.91點。

Fed公布7月會議紀錄，揭示有關今年可能取消其每月債券購買計畫的討論。

會議紀錄指出：「展望未來，大多數與會者指出，如果經濟按照預期大致發展，則今年開始降低資產購買步伐可能是合適的。」

會議紀錄也反映出Fed內部一些分歧，有些成員寧願等到2022年初才開始縮減購債規模。

自7月會議之後，Fed內部越來越多人支持在9月宣布縮減並在10月開始執行。

7月新屋開工數下降7%，經季節性調整後的年率為153.4萬套，遠低於經濟學者預期。

Lowe’s股價 上漲9.62%，這家家居裝修公司上季獲利超出預期，對家庭專業人士的銷售額增加。

T.J. Maxx母公司TJX的上季財報也優於預期，股價上漲5.54%。

目標百貨 (Target)第2季獲利雖優於目標，但股價仍下跌2.77%。該公司獲利和營收超出預期，並提高下半年財測，因返校支出開局良好。