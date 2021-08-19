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返校需求熱 目標百貨銷售旺

財經新聞組／綜合報導

目標百貨(Target)表示，從服裝到雜貨等各個商品類別的第2財季銷售額均呈現成長，這也協助推動達到最高的獲利預期。

隨著返校支出的良好開始，這家大型零售商提高今年財測。預計可比銷售額將在下半年以高個位數成長，高於之前一般個位數的預測值。

CEO康奈爾(Brian Cornell)在電話會議中表示，家長們正在搶購背包、餐盒和校服，並準備讓孩子們恢復面對面上課。他說，在疫情讓大學生留在家中一年多後，他們也展現出消費渴望。

財務長菲德爾克(Michael Fiddelke)表示，提高財預測「反映出我們有能力和信心繼續推動獲利成長，即使環境動盪亦然」。

目標百貨截至7月31日的第2財季，淨利由一年前的17億元或每股3.35元升至18.2億元或3.65元，幾乎是2019年同季的2倍；不計項目，每股獲利3.64元，高於Refinitiv預期的3.49元。

總營收較上年同期增加9.5%至251.6億元，略高於分析師預期的250.8億元。

第2季的可比銷售額較為溫和，增加了8.9%，與StreetAccount調查分析師預期的8.8%相符。

可比商店銷售額成長8.7%，而數位可比銷售額成長10%。

目標百貨表示，其路邊取貨服務Drive Up和送貨上門服務Shipt這兩種非接觸式選擇並沒有衰退。第2季當日服務的銷售額成長了55%；一年前的增幅超過270%。

康奈爾表示，即使新冠病例不斷增加，但實體店的客流量和消費模式並未改變。他說，消費者似乎仍然「樂觀」和「韌性」，「我們會仔細觀察它，但現在還沒看到消費者行為因為新變種病毒而有任何調整。」

與此同時，該零售商也正為強勁的假日購物季做好準備，並努力避免缺貨。

目標百貨 零售商 分析師

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