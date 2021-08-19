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盤整時進場 專家喊買2檔

財經新聞組／綜合報導

本周股指創下一個重要的里程碑。自2020年3月疫情觸底以來，史坦普500指數於16日已經翻倍上揚。它的某些成分股表現甚至更好，像是莫德納(Moderna)、凱撒娛樂(Caesars Entertainment)、Etsy和Freeport-McMoRan。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)認為，其中一支股票將繼續上漲，「大家都想透過其表現找出領漲個股，但又想在它回跌時進場買進，最好是在它們盤整時買進。在最近的領漲個股中，我最看好的是Etsy。」

他說，「如果仔細察看Etsy的長期走勢，它已走過強勁的上升趨勢，然後是數月的盤整，最後又恢復上升趨勢。」

他表示，目前Etsy正處於盤整階段中。突破200元將會是個買進訊號，並代表重新恢復上升趨勢。Etsy收盤報190.8元。

自2020年3月23日的疫情低點以來，Etsy已經飆升了538%。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)也贊同投資人應該關注最近出現回跌的表現優異個股，「Freeport-McMoRan就是已低於高點25%的個股之一。」「隨著全球製造業回暖，以及新冠疫情回溫以及人們重返工作崗位，還有最終會通過的基礎建設法案，銅的需求和價格應該會升得更高。」

由於擔心經濟受Delta變種病毒的傳播影響而放緩，銅價本月回落，但全年仍上漲近20%。

塔特羅說，「基於這些宏觀條件，我們看好Freeport-McMoRan，但其實它也真的很股票。」「尤其是在針對這些反映大宗商品行情非常有利的背景和宏觀環境下，這支股票的估值非常低。」

這家礦業公司的預期本益比為10倍，大約只有史指遠期本益比的一半。它已較2020年3月低點上漲612%。（財經新聞組）

疫情 股票 變種病毒

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