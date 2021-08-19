再融資 遭抑制 房貸利率 微升

抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，由於利率上升抑制近期再融資的需求，上周54萬8250元以下30年期固定房貸利率由2.99%升至3.06%；自備20%頭款的房貸點數則由0.30升至0.34。對利率高度敏感的房貸再融資申請上周比前周下降5%，較一年前下降8%。

老爺車保險Hagerty 借殼上市

經典汽車保險公司Hagerty將經由與特殊目的收購公司(SPAC)Aldel Financial合併而上市，交易價值超過30億元。根據萊坊(Knight Frank)精品投資指數，老爺車價值過去一年上漲6%，過去10年上漲193%。除了提供保險外，Hagerty還推出名為Hagerty DriveShare的老爺車租賃業務。

廉航Breeze 完成2億元融資

新的廉航公司Breeze Airways母公司表示，已經完成由貝萊德和Knighthead Capital Management共同管理的基金及帳戶領頭的2億元B輪融資。Breeze Aviation Group之前籌集逾1億元，並於5月下旬開始提供全美16個城市和39條航線服務，接待旅客超過10萬名。

西南航徵才 發300元推薦獎金

西南航空本周起提供員工全新的徵才推薦獎金，以努力招聘新員工來跟上旅遊需求反彈。現有員工可以獲得2萬「SWAG積點」，推薦新人首日上工可獲1萬點，工作6個月後再獲1萬點。根據內部文件，這些點數的應稅價值為1.5分，總值約為300元。積點也可兌換飛行里程、禮卡或音樂會門票。

福特自駕 明年擴及林肯品牌

福特汽車明年推出2022 Navigator SUV，將其高速公路自駕系統擴展到豪華林肯品牌。這個系統允許駕駛人在北美超過13萬英里的專用高速公路上進行自動駕駛，系統會透過紅外線鏡頭系統監控駕駛人的注意力。該技術將被稱為林肯ActiveGlide，而非福特品牌的BlueCruise。

亞馬遜 提醒賣家反壟斷法衝擊

亞馬遜正在警告第三方賣家國會擬訂的反壟斷改革法案可能會限制其販售商品的能力。亞馬遜公共政策團隊成員最近透過電郵聯繫少數在其市場上成功經營的第三方賣家，商討召開會議討論該法案。該電郵要求賣家安排電話會議以了解更多資訊，但不清楚亞馬遜團隊在電話中說些什麼。