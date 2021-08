鮑爾在與教育工作者和學生座談時,推薦了兩本書。路透

美國 聯準會(Fed)主席鮑爾 17日與教育工作者及學生座談,謹慎回答關於貨幣 政策前景或經濟相關的問題,但他在被問到是否有推薦的讀物,推薦了兩本書。

第一本是《堅定不移:追求穩健貨幣與良好政府》(暫譯,Keeping At It: The Quest for Sound Money and Good Government),作者是Fed前主席伏克爾(Paul Volcker)。

鮑爾說,伏克爾「非常不受歡迎」,但堅持做自己認為該做的事,這本回憶錄談及經濟學和伏克爾的公職生涯,鮑爾說他「強力」推薦本書。

鮑爾推薦的另一本書是《美國的銀行》(暫譯,America's Bank),作者是美國財經記者、作家羅溫斯坦(Roger Lowenstein),曾任職於華爾街日報(Wall Street Journal)逾10年。

鮑爾表示:「我真希望我有更多時間看書,我很懷念有時間看書的日子。」他也說,有朝一日離開Fed之後,他會讀更多書。