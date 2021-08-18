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報復性消費 每月多花765元 千禧、Z世代更捨得花

財經新聞組╱綜合報導
疫後消費反彈，平均支出增逾760元。（路透）
疫後消費反彈，平均支出增逾760元。（路透）

根據MassMutual消費者支出和儲蓄指數，與去年大部分地區因新冠疫情而關閉時相比，美國人目前在外食和旅遊方面平均每月花費多出765元。

尤其是年輕人，為決心彌補失去的一年。千禧世代和Z世代每月支出平均較2020年夏季多出1016元。MassMutual從7月21日到28日對1000名美國成年人進行調查。

MassMutual認證財務規劃師兼資深主管拉皮亞納(Paul LaPiana)觀察到，年輕一代「似乎急於走出家門重新開始他們的生活，而不是做出更節制的決定，包括存錢，只因為他們失去過去一年半的時間。」

隨著學校和辦公室重新開放，許多美國人計畫在未來幾周花費更多。主要項目是通勤成本和新衣服，大約三分之一的上班族擔心回到面對面或複合工作環境會更花錢。

與2020年相比，近半數幼兒園至12年級兒童的家長也預計今年返校季支出會更多，而且與疫情前相比，可能的支出會更多。

事實上，根據萬事達卡SpendingPulse預測，美國返校銷售額預計將比2019年增加6.7%，較去年疫情期間增加5.5%。

但是，最近由delta變種病毒引發的新冠病例激增可能會打亂這些預測。有些學校已經重新考慮是否開放面對面學習，而許多企業延後了重返辦公室計畫。

隨著消費者支出增加，儲蓄金額也下降。MassMutual發現，48%受訪者過去3個月儲蓄額不到500元，高於4月受訪的36%。

根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的最新數據，儲蓄率占可支配收入百分比的個人儲蓄率，去年達到歷史性的33%，現在卻僅略高於9%。

毫無疑問，對delta變種病毒擔憂的激增可能會導致消費者再次改變心意。畢竟，疾病控制與預防中心(CDC)最近呼籲已接種疫苗者在室內繼續戴上口罩，以防止疫情傳播。

儲蓄 美國 疫情

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