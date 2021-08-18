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家得寶同店銷售略遜 萬聖節商品熱賣

財經新聞組╱綜合報導

家得寶(Home Depot)表示，由於疫情帶動的自助維修項目逐漸減少，第2財季訪問其商店的顧客減少。

這家家居裝修零售商沒有提供全年財測，理由是疫情和不斷蔓延的delta變種變病毒存在高度不確定性。

雖然家得寶上季獲利和營收超過華爾街的預期，但同店銷售額略低於預期。上季美國同店銷售額僅成長3.4%，而去年同期為成長25%。

截至8月1日當季淨利從一年前的43.3億元或每股4.02元增至48.1億元或每股4.53元，高於Refinitiv分析師預期的每股4.44元。營收從380.5億元增加8.1%至411.2億元，超出預期的407.9億元。

同店總銷售額增加4.5%，低於StreetAccount調查的分析師預期的5%以上。

該公司表示，廚衛和木材是其最強勢的兩個部門，而油漆、五金和室內外花園的銷售額同比負成長。

此外，與去年同期相比，客戶交易量下降5.8%，但平均帳單金額增加了11.3%。每平方英尺零售銷售額同比增加5.3%至663.05元。

通貨膨脹是促進銷售的因素之一。總裁兼營運長戴克(Ted Decker)表示，木材價格在最近一季達到頂峰，但之後某些類型的木材價格暴跌。他說，核心商品的通貨膨脹對家得寶的平均帳單增幅產生了大約420個基點的正面助益。

家得寶表示，在剛向購物者在官網上預覽其萬聖節產品後，這些提前推出的產品很快售罄，表明消費者渴望在今年秋冬裝飾自己的家。這些產品將在未來幾周內上架銷售，與以往時間一致。

接下來幾季，家得寶將和Lowe's爭奪專業人士業務，像是電工，因這類專家通常是批發訂單大戶。家得寶最近經由收購HD Supply增加了其專業業務；HD Supply是一家大型家用電器、水管工和電氣設備分銷商。

營收 帳單 疫情

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