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零售差+成長緩 股指中止連5漲

財經新聞組╱綜合報導

由於7月零售銷售下降以及對全球經濟成長放緩的擔憂加劇，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌282.12點或0.79%至3萬5343.28點。史坦普500指數下跌31.63點或0.71%至4448.08點。那斯達克綜合指數下跌137.58點或0.93%至1萬4656.18點。

道指和史指均中止連5個交易日升勢。前一日兩個股指都收於歷史新高。

7月零售額下降1.1%，降幅大於接受《道瓊》調查經濟學者預期的0.3%。6月指數上修至成長0.7%。

家得寶(Home Depot)在公布第2季業績後下跌4.27%，拖累道指。雖然上季獲利高於預期，但同店銷售額僅增4.5%，低於5%的預期。

沃爾瑪小幅走高，收盤接近持平。這家零售商在雜貨方面進展不錯，並享有開學季的強勁助益。

來自中國令人失望的經濟數據加劇了對全球成長放緩的擔憂。iShares Semiconductor ETF下跌1.94%，輝達(Nvidia)下跌2.47%。同樣嚴重依賴中國作為業績成長來源的特斯拉和波音也偕手下跌。

與此同時，科技股走低。包括谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果和臉書在內的大型科技股均下跌。

而醫療保健股則走強。聯合健康(United Health)、默克(Merck)和嬌生都走升。

指數 中國 道瓊

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