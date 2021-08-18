財報發布在即 零售股大點名

本周最大事就是零售業 的財報。沃爾瑪(Walmart)和家得寶(Home Depot)最新公布的業績超出預期；Target、Kohl's、Macy's和Foot Locker等主要零售商也將在未來幾天公布財報。此外，17日還公布7月零售銷售數據，顯示消費者被壓抑的需求未能掩蓋delta變種病毒的傳播。

但是，即使如此，Oppenheimer技術分析負責人沃德(Ari Wald)卻將焦點轉向一支他最看好、但本周不會公布財報的個股。

他指出，「零售業中最突出的是汽車零售次產業。我們最近將AutoZone納入投資 組合。這個投資組合中的股票 既有技術面、基本面和投資面的利多因素。」

沃德說，「就AutoZone而言，相對來說，它自2019年以來表現明顯不佳。但它應已在今年第1季觸底，之後的強勢回升走勢一直在扭轉下跌趨勢。它的200日均線斜率向上就是逆轉的最重要論據。」

AutoZone今年來上漲近40%。最新財報將在9月底發布。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)則是看好DIY自行裝修領域，點名家得寶和勞氏(Lowe’s)是兩大熱門。

他表示，「雖然新屋開工和銷售有所放緩，但仍然非常強勁。這些都在推動當前千禧世代購買房屋，我們相信這會是很長一段時間的長期利多。家得寶和勞氏就是其中最大的主要受益者。」

家得寶公布的獲利優於預期，但同店銷售額略低於預期，因為上門採購DIY項目商品的人數減少。勞氏財報定18日公布。

賓格說，「我們看好這些股票，持有其股票，且會在它們公布財報前開始繼續買進。」