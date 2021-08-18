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神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

財經簡訊

財經新聞組╱整理

TSA口罩強制令延長至明年1/18

美國運輸安全管理局(TSA)公布一項聯邦要求，旅客在商業航班、公共汽車和火車上強制戴口罩的規定延長至1月18日。TSA表示，口罩強制令的目的是盡量減少新冠病毒在公共交通工具上的傳播。目前的強制令在今年春天已延長至9月13日，TSA 17日再度宣布延長。

Palantir 8月買進5000萬元金條

即使特斯拉等企業傾向持有比特幣，但數據分析軟體公司Palantir卻看好黃金，該公司在最新財報中披露，8月買進5000萬元的金條。此舉反映出這家不斷壯大的公司將現金存放在非常規資產中，以應對由新冠疫情和政府對此做出的反應引發的經濟不確定性。

強調開發硬體 谷歌發表新手機

谷歌17日發表全新平價手機Pixel 5a，顯示該公司將繼續投入資源來打造全價格帶新硬體。Pixel 5a售價449元，將於8月26日上架銷售，為去年Pixel 4a 5G升級版，電池容量更大、螢幕稍大且有防水功能。它支持5G，但不是最快的毫米波網路，並擁有與去年相同的中端高通處理器。

8月建商信心指數75 一年多新低

根據全國房屋建築商協會(NAHB)/富國銀行住房市場指數(HMI)，8月單屋住宅建商信心下降5點至75，是2020年7月以來最低讀數。高於50的數字都顯示為正向。在該指數的3個組成部分中，當前銷售狀況下降5點至81，潛在買家流量下降5點至60；未來6個月銷售預期保持81不變。

沃爾瑪財報優於預期 調升財測

沃爾瑪第2季財報超出華爾街預期，因為雜貨領域大幅成長，並且開學季開局強勁。該公司還提高了今年財預，預計每股獲利將在6.20元至6.35元間。預計美國同店銷售額將成長5%至6%，不包括燃料。電商銷售也在減緩，上季僅增6%；預計全年電商銷售額為750億元。

Spirit航班中斷 代價逾5000萬元

Spirit航空表示，最近幾周其大規模的航班中斷影響了數萬名客戶，並在全美各地機場造成混亂，使其收入損失約5000萬美元。這家廉價航空公司表示，將在第3季結束前進行「策略性縮減航班表」，以減輕人員短缺帶來的打擊。Spirit在7月30日至8月9日間取消了2800多個航班。

口罩 指數 美國

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數位資本主義 經濟新挑戰

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