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市場轉向 支持Fed提前縮表

財經新聞組／綜合報導
鮑爾（左）一直避談伯南奇（右）引發的縮減恐慌。（路透）
鮑爾（左）一直避談伯南奇（右）引發的縮減恐慌。（路透）

由於經濟數據出乎意料地強勁，市場逐漸轉向支持聯準會(Fed)在9月宣布縮減資產購買規模，並在之後一個月左右後開始執行。

經由對官員的採訪以及他們的公開評論，越來越多人比一個月前更支持提前縮表。尤其是過去兩個月就業數據強勁以及通膨數字攀升，更強化了這些觀點。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)和分行行長羅森格倫(Eric Rosengren)、卡普蘭(Robert Kaplan)和布拉德(Jim Bullard)已公開呼籲Fed在9月縮減規模。亞特蘭大行長博斯蒂克(Raphael Bostic)支持在10月至12月之間的某個時間點開始縮減，這代表他也可能贊成於9月宣布。這些人不太算得上是鷹派，事實上，在疫情開始之初，他們甚至是最早呼籲Fed採取歷史性行動以支持經濟。

如果8月就業數據疲軟、delta變種病毒引發新一輪經濟封鎖或通膨數據放緩，則Fed可能會將決定延後到11月會議。但過去一周強於預期的通膨數據以及對明年可能保持高點的預測，加強了提早宣布縮減規模的支持。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)通常更傾鴿派，雖然他未就最近數據發言，但提供了一些可能提早宣布的暗示。雖然他堅稱大部分通膨將是短暫過渡的，但也表示，「我們必須認真對待風險，也就是通膨將更加持久。」

過去一周的通膨數據顯示，消費者物價略見放緩，但批發者物價的通膨壓力不斷增加。有些Fed官員現在預測高通膨可能會持續到明年。

鮑爾一直避談縮減恐慌(taper tantrum)，這是2013年時的Fed主席伯南奇(Ben Bernanke)談論減少資產購買引發的債券市場大幅拋售。但鮑爾似乎反而實質上推動債市波動。近幾個月來，Fed官員一直公開談論縮減規模，股市上漲，債券殖利率雖然波動很大，但總體上仍處於低位。

鮑爾 就業 債券

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