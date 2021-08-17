低薪工作就業率 較疫前低22%

即使中高收入勞工已漸回歸職場，但收入最低層的就業 率仍然遠低於疫情 前水平。

根據哈佛大學經濟研究計畫Opportunity Insights的最新研究，截至7月23日，年收入低於2萬7000元的工作 崗位較去年1月中旬下降約22%。

與此同時，根據估計，年收入超過6萬元的工作同期增加約10%。至於收入在2萬7000元至6萬元之間的工作，增加超過3%。

疫情的最初衝擊導致所有收入族群大規模失業。Opportunity Insights聯合主持人、布朗大學經濟學教授弗里德曼(John Friedman)說，富人失去的工作相對較其他人來得更少，且在2020年夏天前基本上已經重新獲得工作。

在去年4月疫情危機最嚴重時，收入最低層的工作幾乎蒸發了40%。Opportunity Insights數據顯示，即使目前就業水平有所回升，但仍停滯在去年12月底水平。

但弗里德曼表示，目前低工資勞工的就業水平並不一定是因為缺乏工作，而更像是人們不願重返工作崗位，但原因尚不完全清楚。

Opportunity Insights數據顯示，截至8月6日當周，美國徵才總數增加約15%，大致相當於疫情前水準。但弗里德曼說，需要最低技能水平職位的徵才啟事較疫情前水平增加了63%。

他認為，「前9個月是沒有工作。現在問題在於勞動力供應。」「問題在於：為什麼？」

根據Indeed的調查，對新冠疫情的擔憂是失業勞工在6月不急著找工作的第一大原因。隨著高傳染性的delta變種病毒再起，且疫苗接種率只有50%，更威脅到這種進展。

此外，經濟學者表示，如果學校、日託或夏令營因病毒而關閉或減量，兒童托育也會是另一個問題。