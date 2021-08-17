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零售財報在即 股指續創新高

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數和史坦普500指數在本周主要零售商公布財報前創下新高。

道指收復早盤跌幅，上漲110.02點或0.31%至3萬5624.35點。史指上漲11.71點或0.26%至4479.71點。那斯達克綜合指數下跌29.14點或0.2%至1萬4793.76點。

在重點企業發布上季財報前，零售股小幅走高。家得寶和沃爾瑪分別上漲1.18%和0.83%。Target和Lowe's將在18日公布財報，也都小幅走高。

中國經濟數據公布後油價下跌，美國主要股指早盤下跌。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨下跌，給能源股帶來壓力。西方石油(Occidental Petroleum)收盤下跌3.86%，而埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)跌幅均超過1%。

投資人擔心全球經濟成長，指標10年期美國國債殖利率跌至1.26%。債券殖利率隨價格上漲而下降。

因10年期殖利率下降，銀行股走低。美國商銀下跌0.82%，摩根大通下跌0.66%，高盛下跌0.59%。

在美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布對電動車製造商特斯拉的Autopilot部分自駕系統展開正式調查後，特斯拉股價下跌4.32%。

股價今年來上漲超過250%的Moderna收盤下跌4.08%。

殖利率 美國 指數

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