分析師：20年代榮景將重現

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)認為美國 經濟正處於「超脫」(nirvana)時刻。

即使圍繞著通貨膨脹和新冠變種病毒的諸多不確定性，但長期看多的投資 人認為，新冠疫情正在顯著加速美國企業採用提高生產力的尖端技術。

亞德尼認為，這種趨勢正讓華爾街在當代迎來一個璀璨的20年代，「什麼都可以買一點，因企業獲利仍將繼續創下歷史新高。」

然而，他也承認目前的價格水準可能難以接受，「所有一切都已經被挑過，沒有真正便宜的選擇。」「很難告訴投資人現在是進場良機，但債券在當前的殖利率 水準下肯定沒有吸引力，因為它們可能會一如預期地走高。」

亞德尼曾為保誠(Prudential)和德意志銀行負責投資策略，並在紐約聯邦儲備銀行工作。他認為已出現會提振股市的令人鼓舞訊號。

他說：「勞動力成長已經急劇放緩，企業被迫採用技術來抵銷這股壓力。」「這代表了生產力將會提高。因此我認為，對於目前成長2%的觀點，應該還可以再樂觀一點。我認為未來幾年它會上升到4%。」

因此，亞德尼認為工資上漲速度會快於物價，而且企業獲利率將繼續保持高點。

但與此同時，他也密切關注重要風險，「delta變種病毒顯然正在成為每天的重點新聞，這肯定令人不安。」

另一個問題是物價上漲。亞德尼說：「通貨膨脹尚未證明只是暫時性的。而且也不代表它已經達到頂點。因此，這方面仍然存在擔憂。」

雖然挑戰依然存在，但亞德尼預測，只要避免再次進行大規模經濟封鎖，史坦普500指數將從當前水平再漲12%，「到明年年底之前，史指會上看5000點。」「只要對過去一年前景抱持樂觀，就會更快到達這個目標。」