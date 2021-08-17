Peloton修復召回跑步機

Peloton表示已開始對今年稍早因受傷報告而召回的跑步機進行維修。召回主因是螺絲鬆動導致螢幕脫落，案例多來自英國和加拿大，美國 則大約售出1000台。Peloton在官網的更新聲明中表示，從本月起用戶可以約定到府維修時間，以確保觸控螢幕控制台穩定連接在設備上。

史指354日翻倍 史上最快

史坦普500指數從2020年3月23日的疫情最低點2237.4點上漲一倍，花用354個交易日，為二戰之後從底部反彈最快的牛市。史指16日收於創新高的4479.71點，上漲0.3%，較疫情最低點高出100.2%。牛市平均需要1000多個交易日才能翻倍。

會員流失 Wish股價跌80%

經營折扣電商App的Wish股價兩個交易日跌掉27%，16日下跌9%至6.87元。該公司去年12月以24元掛牌上市，在2月1日曾觸及31.19元最高價，至今已下跌近80%。主因其虧損持續擴大，上季營收年減6.4%至6.56億元，淨虧損擴大10倍至1.11億元，每月活躍用戶(MAU)減少22%至9000萬人。

推特 資助 Bluesky覓得領導人

由推特資助成立的Bluesky意在從根本上改變社交媒體平台運作方式的技術，在推特CEO多爾西(Jack Dorsey)首次公布該方案近2年後，終於找到了領導者。曾任社交活動新創公司的格雷伯(Jay Graber)將領導Bluesky，目前將專注於徵才和建立該部門作為推特之外的獨立實體。

36%在家工作 者 等待雇主計畫

LinkedIn對近3000名勞工進行的調查顯示，目前在家工作的人約有36%表示，他們仍在等待雇主提出是否繼續遠距工作或很快返回辦公室的消息。避免過早返回辦公室是保護員工健康和安全的好作法，但不提供任何未來規畫可能會對員工造成壓力和沮喪。

輝瑞提交FDA加強劑數據

輝瑞和BioNTech表示已向美國食品和藥物管理局(FDA)提交早期臨床試驗數據，以在美國申請授權向16歲以上所有人提供新冠疫苗加強劑的注射，不僅是免疫系統較弱的人。兩家公司表示，在第一階段試驗中，加強劑量疫苗對原始病毒株以及beta和delta變種病毒產生「明顯更高的中和抗體」。