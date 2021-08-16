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華爾街日報：Fed官員考慮明年中之前結束QE措施

編譯陳家齊／綜合外電
聯準會已在考慮何時結束資產收購計畫。 路透
聯準會已在考慮何時結束資產收購計畫。 路透

華爾街日報報導，隨著美國經濟持續復甦，聯準會（Fed）官員最近接受訪談的內容顯示，Fed內部已在討論縮減購債計畫的時程，可能在未來三個月內開始縮減這項政策的規模，一些官員甚至主張明年中之前終止這項資產收購計畫。Fed目前每月進行收購1,200億美元的金融資產。

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）在上周的訪談中說，他預期在9月21到22日的Fed利率決策會議，就能看到就業增長數據已經足以支持縮減購債規模，他說：「這可能為今年秋季的減碼行動奠立基礎，不過還是取決於Delta變種病毒株和其他變種病毒是否不會削弱勞動市場。」

羅森格倫說，一旦就業數據持續支持聯準會的減債計畫，他希望到明年中的時候就能結束購債計畫。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）甚至表示，他希望10月就開始減少收購規模，明年3月就結束購債計畫。

Fed目前每月收購800億美元公債與400億美元抵押擔保證券（MBS），逐步減少、以至於終止這項量化寬鬆（QE）措施，將Fed未來升息鋪路。不過，Fed主席鮑爾在7月底的利率決策會議記者會上表示，目前還沒有看到何時可以開始升息的時間表。

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