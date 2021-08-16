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特斯拉柏林廠 拚10月投產

財經新聞組／綜合報導
馬斯克（左）參訪德國工廠，右為基民黨主席拉謝特。 （路透）
馬斯克（左）參訪德國工廠，右為基民黨主席拉謝特。 （路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克13日視察了興建中的柏林超級工廠，他表示希望位於在德國首都東郊格林海德的這座新廠，能在10月或更早就能生產出第一批電動車。該廠原訂7月就要投產，但因為有反對人士提告，必要的官方執照核發出問題，開廠時程延誤。

馬斯克說：「幸運的話，可能10月我們就能拿到許可，製造第一批車子。」

Wedbush證券分析師艾夫斯說，柏林廠若能在10月投產，對特斯拉擴充全球產能是一大正向發展。現在於中國製造Model 3和Model Y然後出口到歐洲的模式，「遭逢物流惡夢，全歐買主的交車時間延誤，實非長久之計。」他認為，柏林廠與同樣興建中的美國德州奧斯汀廠，會是特斯拉步入年產百萬輛電動車時代的兩個關鍵生產中心。需求對特斯拉一直不是大問題，產能和供給才是主要障礙。

德國下個月選舉中希望能接棒總理梅克爾的候選人拉謝特，陪著馬斯克訪視工地。根據德通社報導，拉謝特主張德國應該修法，讓人民更難以法律提告方式，直接影響工廠建廠進度。環保團體基於特斯拉工廠會耗用大量水資源、危害野生動植物，向法院提告，阻撓工廠建設。

彭博資訊則是引述拉謝特歡迎特斯拉的談話，他對在場媒體說：「我們必須有雄心鼓勵其他廠商也來這裡，以特斯拉為範本，快速行動、投資設廠。」

德國傳統汽車大廠福斯、戴姆勒、BMW都已在擴充電動車生產線，柏林廠對特斯拉更形重要。對德國而言，新廠為該區自二次大戰後凋零的重工業帶來新的工作機會。

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