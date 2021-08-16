問同事是否打疫苗 5招免尷尬

雖然新冠變動病毐Delta來勢洶洶，不少人仍陸續重返辦公室上班；大家再次相聚，疫苗 接種話題恐怕難以避免。

目前，全美約一半人口完成疫苗接種。高科技業者臉書(Facebook) 、乃至於金融業者高盛(Goldman Sachs)等大公司都要求員工重返工作 崗位前打疫苗；其他公司也許未硬性規定，卻鼓勵接種疫苗，「不規定、但鼓勵」預留灰色地帶、連帶潛藏誤解空間。

對許多美國人來說，疫苗接種是個敏感且泛政治化的議題，問人是否接種疫苗可能很尷尬。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)公衛學院Bloomberg School of Public Health流行病學家阿爾索夫(Keri Althoff )說，這是艱難對話，但必須想辦法。

知道哪些人已接種或未接種疫苗，並不是說八卦，相對的，為維護安全。這是必要的資訊。阿爾索夫說，打不打疫苗不是個人問題，而是群體、社區、工作場所、學校和一個家庭所面臨的問題。

任何人進入一個已接種、未接種疫苗者混處的空間，將面臨風險，即使自己已接種疫苗，也有風險。開口詢問身邊的人是否接種疫苗至關重要。

該如何談論疫苗接種而避免尷尬？以下五個開場白值得參考：

第一種說法：「我已接種疫苗，而且繼續戴口罩 ，因為不確定其他人打疫苗的情況。」

直截了當問人是否接種疫苗會有壓力，阿爾索夫建議以自己的疫苗接種情況談起，並解釋將採取其他哪些措施確保安全。假如選擇接種疫苗，可能已充分考量理由，與他人分享相關訊息及自身經驗、進而幫別人做選擇，也很重要。

北卡羅來納大學吉林斯公共衛生學院(North Carolina's Gillings School of Public Health)健康行為教授布魯爾(Noel Brewer)說，您已開啟話題了，但有人拒絕透露疫苗接種情況或表明感覺不自在，最好停止，眼看著要開始辯論，應先考量與對方的長期關係及工作場所文化。

第二種說法：「我們共用辦公室，您介意我問您是否接種疫苗了嗎？」

與他人共用一個辦公室，詢問工作環境的安全性合情合理。布魯爾建議適度表達對於與他人近距離相處的擔憂。

布魯爾建議，假如有人就是不想明說是否接種疫苗，最好假設那人沒接種疫苗，加強戒備，在辦公室任何地方都戴上口罩、或盡可能走避保持社交距離。

第三種說法：「接種疫苗真的是個人化的事，但我希望其他人了解我的狀況，這也是我要提問的原因。」

布魯爾說，假如有人因為被詢問是否接種疫苗接種而猶豫不決、甚至翻臉，請盡量保持正面和熱情，萬一情勢變得激烈，要想辦法找到與對方有共識的焦點；對方越憤怒，您就越需要找到某些角度贊同。

這麼做不表示為了緩解僵局而在道德上妥協、甚至撒謊，相反的，找出共同點有助於有效的討論。

其實，贊同疫苗接種是個人決定可表明您了解對方對該話題有強烈的感受。

接著，您可感謝對方坦率表達感受，讓對方覺得被傾聽而不是被忽視。 阿爾索夫發現，一對一對話比公衛專家對公眾提建議更容易影響人們的態度；和辦公室裡某人交談可能不是最後一次，您大可敞開大門，日後逐步改變對方的心意。

第四種說法：「我家有年幼小孩，無法接種疫苗，真的很擔心。」

有些人接種疫苗可能有具體原因，也許是希望保護生活中沒資格接種疫苗的人，例如12歲以下兒童，或者有病在身導致免疫功能下降。

布魯爾說，您可能不願意和全公司的人分享個人健康史，但詢問同事疫苗接種情況時，可試著分享自己的一、兩個原因，好比說父親接受腎移植手術、免疫功能低下，施打疫苗效果較差，而和父親相處時間太多了，責任加倍，更何況最近確診病例開始增加。

第五種說法：「公司是否正考慮強制接種疫苗？」

到頭來，公司可藉由明訂規則、下達命令來避免這些令人尷尬不愉快的對話。布魯爾說，可考慮與雇主談一談，確定公司規範。

羅格斯公共衛生學院(Rutgers School of Public Health)院長哈爾基蒂斯 (Perry Halkitis) 指出，讓員工重返辦公室前，公司應確定有多少人接種疫苗，並明確表達疫苗接種的規定。

依法，雇主可強制要求員工接種疫苗，只要為患有疾病或因宗教信仰而無法接種疫苗的人提供適當便利； CNN因為三名員工未依規定接種疫苗，5日予以解雇。