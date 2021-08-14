疫情再起 接種疫苗成求職必要條件

企業徵才新要求：須接種疫苗。（路透）

根據徵才網站Indeed發布的最新分析，過去一個月，對求職者要求接種新冠疫苗 的企業徵才件數急增。

隨著高傳染性的Delta變種病毒導致病例激增，疫苗變得更加重要，並且越來越多企業在重啟辦公室時強制員工要求接種疫苗。

根據Indeed數據，與上月相比，8月7日需要接種新冠疫苗的職位比率增加了34%。其他徵才廣告比較不具體，只要求接種疫苗，但沒有明確提及新冠疫情。這些徵才廣告同期增加了90%。

Indeed徵才部門經濟學者康克爾(AnnElizabeth Konkel)表示，「它們不是指小兒麻痺疫苗，而是明確指名新冠肺炎。」

他說，雖然比率大幅增加，但要求求職者接種疫苗的職位總數仍然相對較少。

例如，在軟體開發部門，7月每100萬個職位中只有438個要求接種疫苗。但根據Indeed的數據，這比2月每百萬3.5個增加了100倍以上。而且新冠疫苗在今年初時還沒有那麼普遍。

根據分析，這股趨勢在許多其他沒有強制要求大量接種疫苗的產業和職業中是相似的，例如會計、零售和行銷。

包括沃爾瑪、谷歌、泰森食品、聯合航空和麥當勞在內的十幾家美國大型企業最近都宣布為其部分或全部員工接種疫苗。五角大廈也將在9月中旬前所有服務人員將強制接種疫苗。

幾家大企業也延後讓員工重返辦公室的計畫。例如臉書、亞馬遜和Lyft最近都將復工計畫延後到2022年。

康克爾說，越來越多企業要求接種疫苗可能會使這個條件正常化，並導致其他猶豫不決的雇主也跟進。如果食品和藥物管理局(FDA )批准一種或多種新冠疫苗，這種情況更可能發生。

目前FDA只批准了輝瑞 、Moderna和嬌生疫苗的緊急使用批准。預計很快就會完全批准輝瑞的疫苗。